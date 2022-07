Météo : temps caniculaire en ce jour de « jungbok »

Aujourd’hui en Corée, c’est le deuxième pic de chaleur de l’été, appelé « jungbok » en coréen. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le soleil a tapé fort. Les températures se sont envolées dans plusieurs régions. Celles centrales et la zone métropolitaine ont observé entre 33 et 34°C, tandis que les côtes est et sud ont tourné aux alentours de 30°C.Dans ce contexte, une alerte canicule a été émise sur tout le territoire, à l’exception du littoral est.Par ailleurs, le ciel a été dégagé tout au long de la journée. Seules deux villes dans le sud-ouest, à savoir Jeonju et Gwangju, ont connu des épisodes orageux.Enfin, à noter qu’en Corée, il est de coutume de combattre la canicule par la chaleur. C’est ainsi, qu’en ce jour de « jungbok », les habitants du pays du Matin clair dégustent le samgyetang, la soupe de poulet au ginseng.