Guerre de Corée : Biden affirme que l’alliance sud-coréano-américaine est plus forte que jamais

Photo : YONHAP News

Le président américain a déclaré hier que l’alliance sud-coréano-américaine actuelle était plus forte que jamais. Joe Biden en a fait part dans une proclamation publiée à la veille du 69e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre de Corée, en ajoutant que les relations bilatérales ont jeté la base du développement économique et démocratique incroyable de la Corée du Sud.Le locataire de la Maison blanche a également ajouté que l’alliance Séoul-Washington était en train de s’étendre à l’échelle mondiale en tant qu’axe principal de la paix et de la stabilité de la région.Le dirigeant américain a aussi appelé ses concitoyens à commémorer le sacrifice de plus de 1,8 million soldats américains qui ont participé au conflit fratricide. En rappelant que plus de 36 000 d’entre eux y ont été tués, il a souligné la nécessité de leur rendre hommage ainsi qu’à leur proches.Enfin, Biden a précisé que cette guerre était un conflit contre la Corée du Nord, et à termes, contre le régime communiste de la Chine. Mais il n’a pas inclus, dans ce texte, de message particulier à destination de Pyongyang.