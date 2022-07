Maison blanche : Pyongyang est prêt à effectuer un nouveau test nucléaire

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont réaffirmé que la Corée du Nord était prête à procéder à un nouvel essai nucléaire tout en se gardant de prévoir la date exacte.Le porte-parole de la Maison blanche John Kirby en a fait part, hier, lors d’un briefing en ajoutant que Washington suivra de près les mouvements de Pyongyang en la matière. Et de conclure que si le pays communiste passe à l’acte, les USA apporteront une réponse appropriée avec leurs alliés et pays partenaires.De son côté, le porte-parole du département d’État américain a souligné de nouveau que la politique nord-coréenne de l’administration Biden consistait toujours à donner la priorité au dialogue et à la diplomatie pour atteindre son objectif qui est la dénucléarisation de la péninsule coréenne.Ned Price a donné une telle réponse, interrogé sur la possibilité que son gouvernement met à jour sa politique nord-coréenne alors qu’en Corée du Sud l’administration de Yoon Suk-yeol est en train de préparer une nouvelle feuille de route sur cette question, baptisé « plan audacieux ».