Biden remercie SK pour son investissement supplémentaire aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden, testé positif au COVID-19, et le patron de SK Group, Chey Tae-won, ont eu ce matin une réunion par visioconférence. Lors de leur tête-à-tête virtuel, un nouveau plan d’investissement sur le territoire américain de 29 000 milliards de wons, l’équivalent de 21,8 milliards d’euros, a été présenté.Dans ce cadre, Chey a promis d’accroître les placements dans plusieurs domaines, dont notamment les semi-conducteurs, les batteries et la biomédecine. Pour rappel, il avait récemment annoncé un investissement de 9 000 milliards de wons, soit 6,7 milliards d’euros, dans les batteries pour véhicules électriques.Le locataire de la Maison blanche a apprécié cette décision en déclarant que les placements du conglomérat sud-coréen contribueront considérablement à la croissance de l’industrie manufacturière et à la création d’emplois dans son pays. Il a souligné notamment que la rehausse des investissements de la part de leurs alliés, dont la Corée du Sud, démontrait leur supériorité dans la concurrence dans les technologies de pointe.Biden a accordé une signification particulière au fait que ces investissements dans les technologies se tournent vers les Etats-Unis et non la Chine, en mettant l’accent sur le retour d'importants financements sous son gouvernement.C’est la troisième fois que le numéro un des USA rencontre un chef d’une grande entreprise sud-coréenne après les entretiens avec Samsung et Hyundai pendant sa visite en Corée du Sud en mai dernier.