Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a organisé hier la 8e Conférence nationale des vétérans de la guerre de Corée (1950-1953) à Pyongyang à l'occasion du 69e anniversaire du cessez-le-feu célébré aujourd’hui, et ce pour la troisième année consécutive.Mais d’après les nouvelles rapportées par la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ne semble pas y avoir assisté, alors que d’autres cadres importants du Parti des travailleurs et du cabinet y était présents.Cet événement a eu lieu pour la première fois en 1993. Depuis l’arrivée au pouvoir de Kim III, il a été organisé à sept reprises dont hier. Ce dernier y a participé en 2015, 2020 et 2021.A noter que cela fait 19 jours que l’homme fort de Pyongyang n’a pas fait d’apparition publique.