Le FMI révise à la baisse sa prévision de croissance de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé sa prédiction de croissance sud-coréenne à 2,3 % et celle de l’économie mondiale à 3,2 % pour cette année.L’institution financière internationale prévoit que l’économie du pays du Matin clair, centrée notamment sur les exportations, devrait être affectée par les perspectives économiques mondiales assombries par une inflation plus forte que prévu, le ralentissement économique chinois, la guerre en Ukraine et le COVID-19.Le FMI a également revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale de 3,6 à 3,2 % pour cette année, et de 3,6 à 2,9 %, pour 2023, compte tenu des effets de l’inflation et d’un resserrement de la politique monétaire. De même, l’organisme, basé à Washington, a anticipé une croissance de 2,1 % au pays du Matin clair pour l'année prochaine, soit un recul de 0,8 point par rapport à il y a trois mois.Séoul a estimé que cette prévision devait être légèrement ajustée en raison de l’exécution en avril dernier de la deuxième rallonge budgétaire dont le montant s’est élevé à 62 000 milliards de wons, soit 46,6 milliards d’euros. De plus, la Banque de Corée (BOK) a annoncé hier que le PIB réel avait augmenté de 0,7 % au deuxième trimestre sur trois mois, mais ce chiffre n’a pas été reflété dans le rapport de l’institution internationale.Il est donc probable que la prévision de croissance de la Corée du Sud serait supérieure à 2,3 % d’autant plus que sa croissance entre avril et juin a dépassé les perspectives du marché.Le FMI a souligné que c’est le moment d’oser une politique monétaire restrictive en conseillant à chaque gouvernement de protéger les plus défavorisés.Même si certains donnent une perspective pessimiste selon laquelle le monde sera confronté à une autre récession économique après la précédente provoquée par le COVID-19, l’institution internationale prévoit qu’à la fin de l’année prochaine, l’économie mondiale retrouvera son état d’avant la crise du coronavirus et que le risque de prix ne se prolongera plus.