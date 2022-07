Annulation de la réunion des policiers à l’échelle nationale

Photo : YONHAP News

La réunion de 140 000 policiers, prévue ce samedi afin de protester contre la création de la direction générale de la Police nationale sout la tutelle du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a été annulée.L’initiateur de ce rassemblement, l’inspecteur Kim Sung-jong a publié aujourd’hui un message intitulé « Retrait volontaire de la réunion de 140 000 agents du pays » sur l’intranet.Kim a expliqué que, dans une situation où l’installation de la nouvelle structure a été entérinée en conseil des ministres, la manifestation pouvait être interprétée comme une simple décharge de colère des forces de l'ordre et faire l’objet de critiques sociales. Il a indiqué que le public, le Parlement et la société prenaient maintenant bien conscience que la création de la nouvelle équipe au sein du ministère constitue un acte de représailles en échange de la sécurité de la population et un abus de pouvoir. Avant de finir, il a demandé à l’Assemblée nationale de rectifier de manière législative cette installation illicite.La protestation au sein de la Police devrait désormais entrer dans une phase d’accalmie, mais certains d’entre eux ont déjà manifesté leur mécontentement face au retrait de l’organisation décidé par Kim.