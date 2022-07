L’espérance de vie à la naissance s’élève à 83,5 ans

Photo : YONHAP News

L’espérance de vie à la naissance en Corée du Sud a atteint 83,5 ans, soit trois ans de plus que la moyenne des nations membres de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).D’après les statistiques de l’OCDE établies au début du mois et publiées hier par le ministère sud-coréen de la Santé et du Bien-être, le pays du Matin clair se trouve ainsi en tête de peloton parmi les membres de l’organisation internationale.Le taux de mortalité infantile était de 2,5 enfants sur 1 000, soit plus bas de 1,6 personne par rapport à la moyenne de l’OCDE qui est de 4,1 décès sur 1 000.Le taux de tabagisme est en recul en s’établissant à 15,9 %, quasiment égal à celui de l’OCDE qui est de 16 %. Il a poursuit une tendance baissière depuis 2010 alors qu'il était de 22,9 %. Le volume d’alcool consommé par les sud-Coréens de 15 ans et plus a également baissé pour la dixième année consécutive en enregistrant 7,9 litres par an, inférieure à la moyenne de 8,4 litres.Enfin, la Corée du Sud est le pays où ses habitants consultent le plus souvent un médecin parmi les nations de l’OCDE, soit, 14,7 fois par an alors que le nombre de médecins est bien plus inférieur à la moyenne de l’organisation, à savoir 2,5 médecins pour 1 000 habitants contre 3,7 docteurs pour 1 000 citoyens.