L’inflation prévue en juillet atteint un niveau record de 4,7 %

Photo : YONHAP News

L’inflation prévue, mesurant un futur accroissement excessif attendu par les acteurs économiques, a augmenté à 4,7 % en juillet en Corée du Sud soit une hausse de 0,8 point sur un mois, selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Il s’agit à la fois du chiffre record et de la flambée la plus importante depuis 2008, année où la BOK a commencé à recueillir des données concernées. En 2008 et 2011, l’inflation prévue a dépassé la barre des 4 %, mais était inférieure à 4,7 %.Selon la banque centrale, ce bond s’explique par une augmentation inédite de l’indice des prix à la consommation jusqu’à 6 % et une prévision que les prix ne baisseront pas suffisamment même au deuxième semestre.Pourtant, le relèvement du taux directeur de la BOK de 0,5 point n’a pas été pris en compte dans cette enquête. En effet, alors que le sondage a été effectué du 11 au 18 juillet auprès de 2 500 ménages à travers tout le territoire, 70 à 80 % d’entre eux avaient déjà remis leur réponse avant que la banque centrale ait pris sa décision. Elle prévoit que les effets de la hausse du taux directeur se sentiront progressivement.