Guerre de Corée : le Premier ministre exprime sa gratitude aux forces des Nations unies

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est la Journée de la participation des forces des Nations unies à la guerre de Corée. Une cérémonie a été organisée ce matin au Dongdaemun Design Plaza (DDP) à Séoul.A cette occasion, le Premier ministre sud-coréen a exprimé sa gratitude aux jeunes hommes des 22 nations qui se sont battues durant ce conflit fratricide alors qu’à l’époque nombreux ne savaient pas où se trouvait la République de Corée. Durant 1 129 jours, quelque 37 000 soldats ont perdu la vie et 113 000 autres ont été blessés ou portés disparus.D’après Han Duck-soo, la Corée du Sud ne serait pas ici aujourd’hui sans leurs sacrifices et dévouement. Grâce à eux, cette dernière est passée d’un pays qui reçoit une aide internationale à celui qui fournit un tel soutien. Et il n’a pas oublié d’ajouter que tout en poursuivant les efforts de dialogue avec Pyongyang, Séoul va continuer à renforcer sa défense. Car pour lui le maintien de la liberté et de la démocratie dans la péninsule est le seul moyen pour contribuer à la paix mondiale et pour remercier les vétérans.