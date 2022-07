Yoon Suk-yeol entend développer la bio-santé comme une industrie stratégique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud prévoit de faire de la bio-santé une de ses industries stratégiques clef. Le président de la République a tenu ces propos ce matin lors de la quatrième réunion d'urgence économique tenue dans l’hôpital de l’université nationale de Séoul à Bundang. Yoon Suk-yeol a déclaré que ce domaine susceptible de créer des emplois à haut revenu était directement lié à la croissance économique, en plus de protéger la santé publique.Selon le chef de l’Etat, le gouvernement élargira son soutien financier, notamment à travers la création du fond destiné à la biotechnologie et aux vaccins pour aider les entreprises à s’atteler à développer de nouveaux médicaments et sérums. Il a également souligné l’importance d’assouplir les mesures restrictives afin de favoriser la recherche et le développement (R&D), et l’investissement.Plus précisément, le numéro un sud-coréen a affirmé réduire le délai d’évaluation et d’autorisation des appareils médicaux numériques basés sur l’intelligence artificielle, et publier l’orientation de la déréglementation. Ces mesures visent à augmenter la prévisibilité du marché et à démocratiser les technologies innovantes.Le président a ajouté que l’exécutif avait un rôle important à jouer pour trouver des secteurs prometteurs et à soutenir leurs progrès qui devraient finir par bénéficier au peuple.