Guerre de Corée : le « mur du souvenir » se dévoile à Washington

Photo : YONHAP News

Il y a 69 ans, jour pour jour, les belligérants de la guerre de Corée ont signé un cessez-le-feu. A cette occasion, le « mur du souvenir » sur lequel sont gravés les noms de quelques 43 000 soldats américains et coréens tombés sur le champ d’honneur pendant ce conflit a été dévoilé aux familles des défunts. Ce mur commémoratif est érigé dans le parc des anciens combattants américains situé à Washington.Les proches des militaires tués ont été conviés hier à cet événement émotionnellement intense. A l’image d’une femme qui a découvert le nom de son oncle parmi les dizaines de milliers de patronymes inscrits sur cet édifice, beaucoup n’ont pas réussi à contenir leurs larmes. Elle a avoué que sa famille était très attristée mais qu’elle était aussi heureuse qu’il ait été « ramené à la maison ».Au total, 500 proches des soldats morts au combat étaient invités et ont capturé le moment présent. Ceux qui n’ont pas pu retrouver leurs bien-aimés ont enlacé leurs photos. Alors que les jeunes sur les clichés affichent une apparence juvénile, leur entourage ont tous pris de l’âge pendant ces sept décennies.Par ailleurs, c’est la première fois dans l’histoire des installations commémoratives de la guerre de Corée aux Etats-Unis que des noms de soldats coréens, affectés aux troupes américaines, ont été gravés. 7 000 militaires du pays du Matin clair ont ainsi été mentionnés sur ce « mur du souvenir ».Lors de la cérémonie officielle, prévue mercredi, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden devraient envoyer respectivement des messages de commémoration. Atteint du COVID-19, le locataire de la Maison blanche ne pourra sans doute pas faire le déplacement.