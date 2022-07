Parlement : dernier jour des séances de questions au gouvernement

Photo : YONHAP News

Le dernier jour des séances de questions à l’exécutif a lieu aujourd’hui à l’Assemblée nationale. A cette occasion, les domaines de l’éducation, de la société et de la culture seront abordés. Et la ministre de l’éducation Park Soon-ae devrait s’attirer les foudres pour son dérapage – alcool au volant – et les soupçons de plagiat dans la rédaction de sa thèse.Le Minjoo, la première force de l’opposition, et le parti de la Justice, une petite formation progressiste, devraient également pointer du doigt l’absence prolongée du ministre de la Santé, alors qu’un tas de dossiers urgents sont à régler comme la nouvelle vague du COVID-19 et la réforme de la pension nationale.Pour rappel, hier, au deuxième jour des séances de questions, un bras de fer intense a été mené dans l’hémicycle sur les politiques économiques de l’administration Yoon Suk-yeol.La baisse de l’impôt sur les sociétés a notamment été très discutée. Les partis de l’opposition ont critiqué que cette mesure privilégie seulement les classes aisées et les grandes entreprises. En revanche, pour l’exécutif et la formation présidentielle, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), elle bénéficie à toutes les classes sociales ainsi qu’aux PME.La fondation de la direction générale de la police sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a également créé un débat houleux. Les opposants ont demandé si ce projet était vraiment urgent, tandis que le gouvernement a souligné la nécessité du contrôle des forces de l’ordre.