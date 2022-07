Météo : les nuages envahissent le pays, le thermomètre reste encore très élevé

Photo : YONHAP News

L’été est bien là. Les températures caniculaires commencent à perdurer en Corée du Sud. Aujourd’hui encore, le thermomètre a dépassé les 30°C sur la majorité du territoire. De plus, la forte humidité rend l’atmosphère encore plus pesante.Par zone, Gangneung a été la plus froide de la journée avec 28°C. La côte sud et l’île méridionale de Jeju, ont été légèrement plus élevées avec 30°C. En revanche, les régions centrales et du nord ont oscillé entre 31 et 33°C. Une alerte canicule a été émise à nouveau sur la majeure partie du pays. Selon les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC), le nombre de personnes souffrant de troubles liés à la chaleur cette année a augmenté de plus de 20 % par rapport à l'année dernière.Du côté du ciel, il a été quelque peu couvert tout au long de la journée. Des précipitations intermittentes et des orages pourraient éclater dans la soirée dans la région métropolitaine.Enfin, Météo-Corée prévoit une nuit tropicale sur l’ensemble du territoire.