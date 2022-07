Fuite de messages : le bureau présidentiel demande de ne pas surinterpréter

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a exprimé ses regrets quant à la fuite des messages échangés entre le président de la République Yoon Suk-yeol et le chef par intérim du Parti du pouvoir du peuple (PPP) Kweon Seong-dong sur Telegram.Cette conversation a été dévoilée hier au public suite à une photo prise de l’écran du téléphone portable de Kweon à l’Assemblée nationale. Le chef de l’Etat y a écrit que sa formation avait bien changé après le changement de l’ancien patron qui attaquait ses coéquipiers. Pour rappel, Lee Jun-seok a été suspendu pour six mois à la suite de soupçons de corruption sexuelle.Le conseiller présidentiel à la communication Choi Young-bum a demandé de ne pas accorder trop d’importance aux messages privés, et que Yoon devait simplement vouloir encourager son interlocuteur qui tentait de surmonter les difficultés de sa formation.Ce matin, depuis l’île de Ulleung, située dans la mer de l’Est, Lee a fait référence à cette affaire sur un réseau social en publiant le message suivant : « accrocher la tête d’un mouton en vendant de la viande de chien ». Ce dicton est employé quand on veut parler de duplicité. Le jeune politicien a également ajouté que cette île n’était pas trompeuse contrairement à celle de Yeouido, symbole de la politique en Corée du Sud.