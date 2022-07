La Corée du Sud inaugure sa plus grande usine de production d'hydrogène

Photo : YONHAP News

Une nouvelle usine de production d'hydrogène vient être inaugurée à Pyeongtaek dans la province de Gyeonggi. Elle est la plus grande du genre en Corée du Sud avec une capacité de production journalière de sept tonnes, une quantité suffisante pour recharger 1 200 véhicules à hydrogène.Le centre de Pyeongtaek est le deuxième site producteur de cette énergie propre du pays et surtout le premier construit dans la zone métropolitaine. Il pourra ainsi assurer le fournissement en la matière dans la région.En effet, le pays du Matin clair compte 33 stations de recharge pour véhicule à hydrogène à Séoul et dans ses alentours. Ses bornes en seront ainsi approvisionnées par l'usine de Pyeongtaek ouverte à proximité, à partir du mois prochain, et non plus par les centres de distribution de Yeosu et d'Ulsan, villes situées au sud du pays.Kim Dong-yeon, préfet de la province de Geonggi, a dit s'attendre à la réduction du coût logistique et du prix de recharge, voire au développement de l'économie d'hydrogène.De son côté, Jeong Jang-seon, maire de Pyeongtaek, s'est montré convaincu que l'ouverture de l'usine dans sa ville pourrait accélérer la transition vers la mobilité hydrogène.L'usine en question produira cette énergie via une technique de pyrolyse du gaz naturel. Depuis 2019, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie envisage la construction de sept centres de production sur son sol.