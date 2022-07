Choo Kyung-ho se veut rassurant après la nouvelle hausse importante des taux de la Fed

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a convoqué ce matin une réunion d’urgence après que la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) a annoncé une nouvelle forte hausse de ses taux directeurs.Le vice-Premier ministre à l’économie, qui a présidé cette conférence dite macroéconomique et financière, a alors affirmé que la décision de la banque centrale américaine correspondait aux attentes du marché. Choo Kyung-ho s’est donc voulu rassurant à l’égard de son impact sur les marchés financiers sud-coréens, qui selon lui, sera limité.Hier, la Fed a à nouveau relevé ses principaux taux de trois quarts de point pour les porter désormais dans une fourchette de 2,25 à 2,50 %, alors que celui de la Banque de Corée est de 2,25 %.C’est la première fois en deux ans et demi que l’écart de ces taux d’emprunt entre les deux pays a été inversé. Ce qui fait craindre notamment la fuite des capitaux étrangers en Corée du Sud vers les USA. Là aussi, Choo a essayé de calmer le jeu. Selon lui, les fondamentaux économiques et une réponse pertinente aux facteurs extérieurs exercent une influence plus importante sur les sorties ou le flux de capitaux, comme ce fut le cas dans le passé.Celui qui cumule les fonctions de ministre de l’Economie et des Finances a aussi tenu à souligner qu’en ce moment, la note souveraine de la Corée du Sud est historiquement élevée, et que ses réserves de change et ses niveaux de liquidités sont suffisants pour faire face à la situation d’urgence. Il a alors détaillé qu’en juillet, les étrangers continuaient d’investir en bourse et dans les obligations du pays du Matin clair. Et d’ajouter que le gouvernement est sur le qui-vive pour réagir, de manière préventive, à tous les éléments de risque intérieurs comme extérieurs.