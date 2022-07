Kim Jong-un avertit l’administration de Yoon Suk-yeol des conséquences destructrices en cas de tentative dangereuse

Photo : YONHAP News

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a lancé hier un avertissement à l'encontre du président sud-coréen Yoon Suk-yeol et sa politique de « frappe préventive », en évoquant « l'éventuel anéantissement de l'administration Yoon et de ses armées par des forces puissantes en cas de tentative imprudente ».Ces propos offensifs tenus lors du 69e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre de Corée, signé le 27 juillet 1953, ont été publiés aujourd'hui par la KCNA. Et l'agence de presse officielle du régime a ajouté que « ce serait un jugement insensé pour Séoul et ses voyous militaires de tenter de défier Pyongyang ou de croire pouvoir détruire une partie de ses forces armées de manière préemptive. »Toujours selon le média du royaume ermite, Kim III a assuré que son pays dispose des armes pour répondre à toute crise et d’une force de dissuasion nucléaire rapide et précise.C'est la première fois que le leader nord-coréen s’adresse directement à l'administration Yoon.Kim, qui a fait son apparition après 19 jours d'absence, n'a pas manqué non plus d'avertir les Etats-Unis, en déclarant que son régime est complètement prêt à répondre à tous les affrontements militaires avec eux et que s'ils continuent à porter atteinte à l'image, à la sécurité ou aux intérêts de la Corée du Nord, ils devront faire face aux plus grandes inquiétudes et crises.