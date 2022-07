Le PPP en émoi après la diffusion de SMS entre son patron intérimaire et Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

L’affaire des messages confidentiels échangés sur Telegram entre le président de la République et le chef de file de son parti continue de faire des vagues.Hier encore, le chef intérimaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a dû présenter à nouveau ses plus profondes excuses pour la divulgation erronée de ces SMS.Cela s’est passé mardi lors d’une séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. Un cameraman a pris en photo Kweon Seong-dong en train de regarder l’écran de son smartphone, sur lequel on peut lire sa conversation avec Yoon Suk-yeol. Celui-ci s’y réjouit du remplacement du patron de la formation, qui « s’en prenait à son propre camp », sous-entendu Lee Jun-seok, suspendu, début juillet, de ses fonctions. Pendant la campagne électorale, le candidat Yoon avait souvent une relation conflictuelle avec ce jeune leader. Et Kweon, ami d’enfance, est considéré comme son alter ego.Tout en faisant son mea culpa, hier, au peuple et aux membres de son mouvement, Kweon a refusé de confirmer le contenu des messages en question. Il a alors invoqué le droit à la protection de son intimité.Lee, à la tête du PPP depuis juin 2021, n’a pas réagi le jour même. Mais le lendemain, il a posté, sur Facebook, un message dénonçant avec véhémence une hypocrisie des politiques, sans pour autant les nommer.Sans surprise, l’opposition a montré du doigt ce qu’elle estime la guerre du pouvoir. Selon le président du comité d’urgence du Minjoo, sa principale force, le texto illustre que le président Yoon et Kwon ont bel et bien été derrière la suspension de Lee.