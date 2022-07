Sommet Corée-Indonésie : une nouvelle ère diplomatique entre Séoul et l'Asean

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol rencontrera aujourd'hui à Séoul son homologue indonésien Joko Widodo. Il s'agit de son premier sommet avec un leader de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean). Avec ce tête-à-tête, Séoul mettra les fers au feu pour sa diplomatie multilatérale avec cette organisation.Les discussions porteront sur les divers domaines de la coopération bilatérale tels que l'industrie de la défense, les infrastructures et la sécurité économique.Kim Sung-han, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, avait expliqué que le sommet deviendrait une occasion pour les deux chefs d'Etat d'échanger avec profondeur sur les enjeux internationaux dont la stratégie sud-coréenne dans l'Indopacifique et la collaboration avec l'Asean.En plus, l'ordre du jour pourrait inclure les transactions non effectuées de la part de Djakarta dans le projet du chasseur sud-coréen KF-21.Par ailleurs, des industriels du pays du Matin clair seront invités lors du dîner officiel organisé lors de ce sommet.