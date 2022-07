Festival international de films Fantasia : « Next Sohee » reçoit le prix de la meilleure réalisation

Photo : YONHAP News

Le long-métrage sud-coreén « Next Sohee » a reçu le prix de la meilleure réalisation lors de la 26e édition du Festival international de films Fantasia. Un autre film du pays du Matin clair, « Special Delivery », a été primé à l'unanimité de la mention spéciale du jury lors de cet événement tenu à Montréal, au Canada.Selon le festival, « Next Sohee » décrit avec un réalisme percutant une société cruelle mais terriblement efficace où les adolescentes sont traitées comme des pièces remplaçables sur le marché du travail.En effet, le film de la réalisatrice sud-coréenne July Jung raconte l'histoire d'une lycéenne, stagiaire dans un centre d'appel et de l'enquête menée par une détective, interprétée par l'actrice Bae Doo-na, sur l'exploitation meurtrière de cette adolescente. Il a été projeté à Cannes lors de la cérémonie de clôture.Quant à « Special Delivery », l’œuvre signée par Park Dae-min a séduit le jury par sa mise en scène haletante des courses poursuites d'une prodigieuse coursière, incarnée par Park So-dam, qui doit livrer un colis peu ordinaire.