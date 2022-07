Han Duck-soo entend proposer à Yoon Suk-yeol de gracier Lee Jae-yong et Shin Dong-bin

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre était, hier encore, au pupitre de l’Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Un élu du Parti du pouvoir du peuple (PPP), au pouvoir, lui a alors demandé s’il envisage de proposer au président de la République de gracier aussi les hommes d’affaires comme Lee Jae-yong et Shin Dong-bin, qui dirigent respectivement Samsung Electronics et le groupe Lotte. Han Duck-soo a répondu par l’affirmative.Sachez que le Bureau présidentiel est à pied d’œuvre pour établir une liste de ceux qui pourront bénéficier de la grâce que Yoon Suk-yeol accordera à l’occasion du jour de la Libération, le 15 août, pour la première fois depuis son investiture. Interrogé à ce sujet le 20 juillet, le chef de l’Etat, lui, a éludé la question.Pourtant, le patron de la Fédération des employeurs (KEF) a sollicité, le mois dernier, le vice-Premier ministre à l’Economie pour étudier la possibilité d’accorder une telle clémence aux patrons d’entreprise. Le conseil consultatif des leaders religieux ont eux aussi adressé au président Yoon une pétition en ce sens.Hier, le chef du gouvernement a en même temps été questionné sur la réforme des retraites. A ce propos, Han a souhaité trouver un grand compromis non seulement à ce dossier épineux, mais également aux autres questions importantes liées aux réformes sociales.