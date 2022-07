Varsovie annonce un contrat d’achat d’armement avec Séoul

Photo : YONHAP News

Le gouvernement polonais a annoncé hier, sur son site web, qu’il allait signer le jour même un important contrat d’achat d’armement avec la Corée du Sud.Varsovie a alors précisé que la commande portait, dans un premier temps, sur 180 chars K-2, avant de se doter de plus de 800 chars K2PL, dont la production commencera plus tard dans l’Etat d’Europe. Le pays du Matin clair lui livrera également un total de 48 avions d'entraînement et d'appui FA-50, dont 12 d’ici le milieu de l’année prochaine.Le contrat concerne aussi les obusiers K-9. La Pologne veut en acquisitionner d’abord 48, dont une partie avant la fin de l’année pour la livrer à l’Ukraine. Les livraisons de pas moins de 600 autres débuteront en 2024.Le gouvernement de Séoul et les entreprises concernées sud-coréennes n’ont pas encore officialisé les ventes de tout cet arsenal, invoquant que le marché n’est pas définitivement conclu.