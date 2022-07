COVID-19 : la hausse des cas graves inquiète

Photo : YONHAP News

88 384 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés en l’espace de 24 heures en Corée du Sud. Celui de cas importés qui s'est établi aujourd'hui à 425 a reculé de plus de 100 par rapport à hier, mais il reste toujours l'un des trois plus élevés depuis l'apparition du coronavirus dans le pays.Le nombre de nouvelles infections journalières est ainsi tombé en dessous des 100 000 et le phénomène de doublement des contaminations d'une semaine à l'autre s'est atténué. Mais, 196 cas graves sont comptabilisés, un chiffre record depuis deux mois et 1,8 fois plus important par rapport à jeudi dernier. En effet, leur nombre continue de se multiplier par deux en glissement hebdomadaire. De plus, 25 morts sont à déplorer comme hier et 12 parmi eux avaient 80 ans ou plus.Le comité d'experts pour l'indemnisation des victimes d'un vaccin anti-COVID-19 s'est réuni mardi dernier pour la 14e fois et a reconnu 357 cas supplémentaires de causalité. Ainsi, 33 % du nombre total de demandes d'indemnisation, à savoir 60 000 cas, seront dédommagées.Pour faire face à la nouvelle recrudescence de l’épidémie, les autorités sanitaires ont incité les plus de 50 ans à participer plus activement à la campagne de la 4e dose et ont rappelé l’importance pour les citoyens de respecter les règlementations de façon autonome dans la vie quotidienne.