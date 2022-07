Victoria Nuland s’entretient avec de hauts responsables diplomatiques sud-coréens

Photo : YONHAP News

En voyage à Séoul, la secrétaire d’Etat adjointe américaine aux affaires politiques Victoria Nuland a rencontré hier successivement de hauts responsables diplomatiques sud-coréens. Le dossier nord-coréen a été au cœur de leurs discussions.Nuland a été reçue en premier lieu par le premier vice-ministre des Affaires étrangères Cho Hyun-dong. Ils ont échangé sur les relations Séoul-Washington, la question nucléaire de Pyongyang ou encore les préoccupations régionales et mondiales. Les deux parties sont alors convenues de réagir fermement à de nouvelles provocations du pays communiste, tout en laissant la porte ouverte au dialogue avec celui-ci. Et de promettre de relancer dans les plus brefs délais leur Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG).La diplomate américaine s’est ensuite entretenue avec le négociateur nucléaire Kim Gunn sur la feuille de route pour la politique nord-coréenne de l’administration de Yoon Suk-yeol, actuellement en préparation. Sachez que celle-ci prépare un plan dit audacieux, selon lequel elle accordera au royaume ermite une aide économique sans précédent et fera disparaître son inquiétude autour de la sécurité, s’il se met à se dénucléariser. Leur conversation a également été consacrée aux moyens d’élargir la coopération bilatérale afin de faire face ensemble aux différents types de cybermenaces du régime de Kim Jong-un.Enfin, Nuland et le chef de la diplomatie sud-coréenne Park Jin ont eux aussi discuté des moyens de travailler main dans la main pour résoudre plusieurs dossiers en cours.La secrétaire d’Etat adjointe aux affaires politiques est la numéro trois du département d’Etat américain.