Yoon Suk-yeol monte au créneau pour éradiquer les ventes à découvert frauduleuses

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a ordonné aux autorités financières compétentes et au Parquet de prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à toutes pratiques illégales liées aux ventes à découvert d’actions. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Bureau présidentiel.Le chef de l’Etat a donné ces instructions hier, après avoir appris que l’inquiétude des investisseurs en bourse montait face aux activités illégales menées sur le marché des capitaux à l’aide de ce mécanisme. Pour le dirigeant, dans une telle situation, les investisseurs ne peuvent pas faire confiance au marché boursier.Conformément à cet ordre, les institutions concernées ont tenu aujourd’hui une conférence conjointe pour se pencher sur les meilleurs moyens d’éradiquer les activités en question. A l’issue de leurs discussions, elles ont annoncé une série de mesures. Il s’agit entre autres de réclamer une peine sévère aux auteurs des ventes à découvert frauduleuses et de les priver des gains ainsi obtenus et du patrimoine dissimulé.La vente à découvert consiste à parier sur la chute future d'un titre boursier. De quoi amener certains investisseurs particuliers à la considérer comme le principal élément perturbateur du marché, qui fait baisser les cours des actions.