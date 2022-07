La population de la Corée du Sud recule pour la première fois en 2021

Photo : YONHAP News

Pour la première fois de son histoire, la Corée du Sud a vu sa population diminuer. En cause, la poursuite du solde naturel négatif, de nouveaux départs des habitants en raison de l’épidémie de coronavirus ou encore la chute de l’afflux migratoire.Les chiffres sont parlants. A en croire les résultats du dernier recensement démographique, réalisé par l’Institut national des statistiques (Kostat), en 2021, le pays comptait 51,7 millions d’habitants, soit un recul de 91 000 individus en un an. C'est la première fois que la population a décru depuis que l’institut a entrepris la collecte de ces données en 1949. Naturellement, son taux d’accroissement s’est contracté : -0,2 %.De fait, le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et de décès, reste, jusqu’à mai dernier, négatif pour le 31e mois de suite.Le Kostat explique le déclin annoncé par le recul des arrivées des étrangers après le déclenchement de la pandémie, alors qu’elles continuaient de combler la décroissance naturelle. A cela s’ajoutent les départs massifs, en 2021, des sud-Coréens expatriés à l’étranger, qui sont retournés dans leur pays natal l’année précédente, également en raison de l’épidémie.En revanche, le nombre de ménages a progressé dans le sillage de la régression de celui de personnes composant chaque foyer. Concrètement, l’an dernier, le pays du Matin clair en comptabilisait un peu plus de 22 millions, ce qui représente un bond de 2,5 % en glissement annuel.Le nombre de mono-ménages a grimpé de 7,9 % pour se chiffrer à quelque 7,1 millions. Celui de foyers composés de deux personnes a totalisé un peu plus de 6 millions.Quant à l’indice de vieillissement de la population, à savoir le taux d’individus de plus de 65 ans pour 100 personnes de moins de 20 ans, il s’est établi à 143, soit une progression de 10,5 par rapport à l’année précédente.Enfin s’agissant de la population en âge de travailler, c’est-à-dire les 15-64 ans, elle a diminué de 340 000 individus. Elle représente cependant 71 % de la population totale.