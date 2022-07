Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le pays a été scindé en deux. L’ouest a été particulièrement chaud et partiellement ensoleillé tandis que l’est l’a été un peu moins, avec des nuages plus menaçants et des averses. Les régions centrales et du sud-est ont été les plus touchées par les intempéries.A Séoul, où le soleil a percé le voile blanc, le mercure est monté jusqu’à 33°C. A Daejeon et Gwangju, le thermomètre a indiqué 34°C mais les conditions météorologiques ont été aux opposés, avec respectivement des orages et un grand ciel bleu. Sur le littoral est, les températures n’ont pas dépassé les 30°C. Ainsi, Gangneung a grimpé à 28°C et Andong et Busan ont plafonné à 30°C.Au vu de la situation, aujourd’hui encore, l’alerte canicule a été de vigueur sur quasiment tout le territoire.