Le ministre de la Défense prône la force de dissuasion en réponse aux menaces de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Les menaces émises hier par Kim Jong-un ne constituent pas une nouveauté mais les éventuelles provocations balistiques et nucléaires nord-coréennes sont de plus en plus imminentes. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense lors du point de presse régulier tenu aujourd'hui.Moon Hong-sik s'est contenté de répondre que la réaction du gouvernement de Yoon Suk-yeol aux propos offensifs du régime communiste, évoquant même « l'anéantissement de l'administration sud-coréenne », viendrait ultérieurement.L'officiel a pourtant voulu souligner qu'il faudrait, d'une part, renforcer la capacité de dissuasion élargie pour consolider la défense conjointe sud-coréano-américaine et, d'autre part, développer le système dit des trois axes du plan sud-coréen, visant à renforcer le potentiel militaire face aux bravades de l'Etat ermite.De son côté, le porte-parole de l'état-major interarmées (JCS), Kim Jun-rak, a fait savoir que l'armée sud-coréenne suivait de près l'exercice militaire estival effectué actuellement au nord du 38e parallèle.