La production industrielle augmente, la consommation recule

Photo : YONHAP News

En juin dernier, la production industrielle de la Corée du Sud a progressé de 0,6 % en glissement mensuel. Une hausse depuis deux mois. Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), les secteurs tertiaires ont reculé de 0,3 %, tandis que les industries minières et manufacturières ont augmenté de 1,9 %.Plus précisément, les semi-conducteurs et les voitures ont connu respectivement un accroissement de 4,2 et de 7,4 %. En revanche, les composants électroniques ont dégringolé de 14,4 %.Quant à la consommation, elle a baissé de 0,9 % par rapport au mois précédent, pour le quatrième mois de suite. Pour cause : la régression des ventes au détail. Les biens durables ont décru de 2,3 % notamment en raison du retardement de la livraison des voitures, dû à la pénurie des puces électroniques et à la grève des routiers.Toutefois, les investissements se sont accrus de 4,1 %. Les équipements de transport comme les navires se sont rétrécis de 2,7 %, mais les machines ont enregistré une progression de 6,6 %, profitant de la construction des usines de semi-conducteurs. Le BTP a, quant à lui, diminué de 2 %.