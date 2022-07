COVID-19 : plus de 85 000 nouveaux cas confirmés en 24 heures

Photo : YONHAP News

85 320 nouvelles infections au COVID-19 ont été identifiées ces dernières 24 heures en Corée du Sud. L'épidémie continue ainsi à gagner du terrain, mais le rythme de la hausse a ralenti. Le chiffre est 1,2 fois plus élevé qu'il y a une semaine et 2,2 fois par rapport à il y a deux semaines.Le nombre de patients en état grave s'est établi à 234, tandis que celui de morts s'est accru de 35. Ils ont enregistré tous les deux un niveau jamais atteint depuis près de deux mois. Le nombre cumulé de cas a désormais dépassé 19,6 millions.Au nord du 38e parallèle, Pyongyang a annoncé avoir recensé seulement trois personnes fiévreuses entre mercredi et jeudi. C’est la première fois que le chiffre est tombé en dessous de dix depuis le 12 mai, à savoir le début de la publication de ces statistiques.Selon la KCNA, l'agence de presse nord-coréenne, à partir de fin avril jusqu’à hier après-midi, 4,7 millions de cas de fièvres ont été enregistrés, et pour le moment 217 individus sont sous traitement. Le nombre de patients fiévreux en Corée du Nord a atteint son pic le 15 mai avec près de 392 000, avant de poursuivre sa baisse. Mais certains mettent en doute la crédibilité de ses données du fait du taux de létalité trop bas.