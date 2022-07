Corée du Nord : le Bureau présidentiel de Yongsan fait part de ses profonds regrets

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen sort de sa réserve et a exprimé ses profonds regrets à l’égard de la nouvelle menace de Pyongyang.Hier, la porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan en a fait part, soulignant que Séoul se tient toujours prêt à réagir, de manière ferme et efficace, à toute provocation de la Corée du Nord.Pour rappel, dans un discours, le 27 juillet, date anniversaire du cessez-le-feu mettant fin à la guerre de Corée, célébré pourtant comme le jour de victoire au nord du 38e parallèle, Kim Jong-un a tiré à boulets rouges sur le Sud. Il a même fait mention du nom de son président conservateur.A ce propos, l’armée sud-coréenne a estimé que la menace du leader nord-coréen n’était pas quelque chose d'entièrement nouveau. Et de souligner l’importance de renforcer la posture de défense conjointe Séoul-Washington ainsi que le système de trois axes. Il s’agit du « kill chain » ou la capacité de frappe préventive, de la défense antimissile de conception nationale baptisée « KAMD » et des représailles massives visant particulièrement le leadership nord-coréen ou le « KMPR ».Dans ce contexte, les deux alliés envisagent d’effectuer un total de 11 exercices d’entraînement sur le terrain (FTX) d’envergure avant la fin de l’année. Des manœuvres suspendues depuis 2018. La première d’entre elles est prévue le mois prochain.Il s’agit des opérations de nature défensive. Cela dit, il n’est pas exclu que le pays communiste en profite pour se livrer à de nouvelles provocations militaires en tirant par exemple des missiles à courte ou moyenne portée.