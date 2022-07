Minjoo : trois candidats sont en lice pour diriger le parti

Photo : YONHAP News

L’élection à la direction du Minjoo, première force de l’opposition, se déroulera dans un mois, le 28 août. Trois députés sont en lice pour occuper le poste de président : Lee Jae-myung, Park Yong-jin et Kang Hoon-sik.L’enjeu est de savoir si Park et Kang, la nouvelle génération des hommes politiques nés dans les années 70, formeront un front commun pour faire barrage à Lee, un rival redoutable. Park a déclaré être ouvert à la collaboration et Kang est aussi favorable à l’idée de lancer une discussion avec lui.Quant au malheureux candidat à la présidentielle, pour confirmer sa position, il compte multiplier les activités en public et rencontrer davantage les membres du parti et ses partisans.Par ailleurs, la liste des huit politiciens qui tentent de rejoindre le conseil suprême du Minjoo a également été divulguée. Parmi eux, cinq seront élus dont au moins une femme. Les candidats entameront une tournée nationale le week-end prochain. Les premières destinations sont les provinces de Gangwon et de Gyeongsang du Nord et la ville de Daegu.