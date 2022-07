Séoul nomme un nouvel envoyé pour les droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

L’administration de Yoon Suk-yeol a nommé un nouveau représentant pour le dossier des droits de l'Homme en Corée du Nord. Un poste qui est resté vacant depuis cinq ans, après le départ de son premier occupant, Lee Jung-hoon, en septembre 2017. Sa successeure s’appelle Lee Shin-wha.Cette professeure de sciences politiques à l’université Korea à Séoul vient d’entrer en fonction. En s’exprimant à cette occasion, elle a donné sa propre conception sur les droits humains au nord de la péninsule. Selon elle, ils concernent non seulement les habitants nord-coréens, mais aussi les prisonniers de guerre sud-coréens détenus toujours au Nord, les civils sud-coréens enlevés par le pays communiste et les transfuges nord-coréens.En retour, le ministre des Affaires étrangères Park Jin a affirmé que Séoul ne ménagerait pas ses efforts pour améliorer les droits de l’Homme au royaume ermite. Le gouvernement sud-coréen entend aussi mettre sur pied une fondation pour leur promotion, et ce en vertu de la loi sur ces droits, votée en 2016.La nouvelle envoyée, qui a un rang d’ambassadeur, prendra part à des débats de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies. Elle envisage aussi d’appeler le département d’Etat américain de désigner lui aussi son émissaire spécial pour le même dossier. Un poste sans titulaire depuis environ cinq ans.Le régime de Kim Jong-un est extrêmement sensible à la question. Il est donc évoqué la possibilité que les relations intercoréennes se refroidissent davantage.