Mostra de Venise : le film en VR « Poet's Room » invité au festival

Photo : YONHAP News

Le film sud-coréen en réalité virtuelle « Poet's Room » a été invité à la 79e édition du Festival international du film de Venise dans la section « Venice immersive ». L’Administration du patrimoine culturel de Corée et la Fondation de l’héritage culturel de Corée ont annoncé hier cette nouvelle.Cette catégorie fondée en 2017 est destinée aux œuvres basées sur les technologies VR et de la réalité étendue (XR). Cette année, 30 films sont en compétition.« Poet's Room » est une fiction historique, inspirée de la vie de Yun Dong-ju. Elle décrit les soucis et les passions de ce poète coréen sous l’occupation en estompant la frontière entre le rêve et la réalité. Une occasion aussi de découvrir un de ses manuscrits et son dortoir Pinson Hall de l’université de Yonsei, classés comme un des patrimoines culturels de la Corée du Sud.Ce film d’animation a été créé par le réalisateur Koo Bum-suk, qui a mis en scène le contenu VR du film oscarisé « Parasite » et Yang Jeong-woong, qui a pris les rênes de la cérémonie d’inauguration des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018.Le court métrage de 23 minutes sera projeté à l’île Venice Immersive (l’île Lazzaretto Vecchio) pendant le festival à partir du 31 août jusqu’au 10 septembre. Il débarquera dans les salles de cinéma du pays du Matin clair à la fin de l’année.