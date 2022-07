Yoon Suk-yeol reçoit en tête-à-tête le président indonésien

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu hier en tête-à-tête avec son homologue indonésien, arrivé à Séoul la veille pour un déplacement de 24 heures. Joko Widodo est le premier dirigeant d’un pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) à être reçu en Corée du Sud depuis l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol, en mai. Une visite qui marque un nouveau départ diplomatique entre son administration et les dix pays du groupement, selon l’occupant du Bureau présidentiel de Yongsan.En effet, l’administration Yoon entend étendre le champ de sa coopération avec les Etats d’Asie du Sud-est dans les domaines diplomatique et sécuritaire, tout en maintenant le fond de la « nouvelle politique du Sud », initiée par sa prédécesseure. Une stratégie visant à élargir les échanges et la collaboration avec eux en matière économique, culturel et sécuritaire.Le sommet Yoon-Widodo a donc été consacré aussi au dossier en ce sens. Les deux parties sont alors convenues de créer une alliance stratégique bilatérale. Plus précisément, l’Indonésie peut approvisionner le pays du Matin clair en ressources minérales et ce dernier apporter à Djakarta sa coopération technologique en matière de véhicules électriques ou de batteries.Autre décision, elle concerne cette fois l’amendement d’un protocole d’entente concerné, avec pour objectif de rendre possible la participation des entreprises sud-coréennes au projet de construction d’une capitale administrative de l’Indonésie, dont les coûts s’élèvent à quelque 45 000 milliards de wons.Il a également été question de la contribution du gouvernement indonésien au projet de chasseurs sud-coréens KF-21. Le pays d’Asie du Sud-est s’était engagé à le financer lui aussi, mais il n’a toujours pas réglé une enveloppe de 800 milliards de wons, soit environ 604 millions d’euros.