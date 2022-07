Kim Jong-un célèbre l’amitié avec Pékin à l’occasion de l’anniversaire de l’armistice de 1953

Photo : YONHAP News

L’anniversaire du cessez-le-feu en vigueur depuis 1953 entre les deux Corées est aussi l’occasion pour le Nord de célébrer son amitié avec la Chine, son allié durant la guerre de Corée.Hier, au lendemain du 69e anniversaire de cet armistice, Kim Jong-un s'est rendu à la Tour de l'Amitié nord-coréano-chinoise, à Pyongyang, en compagnie de plusieurs hauts responsables de son régime.D’après l’information relayée aujourd’hui par le Rodong Sinmun, le jeune dirigeant a alors exprimé une nouvelle fois sa gratitude à l’égard de l’envoi des renforts de l’empire du Milieu pendant le conflit. En effet, il a déclaré que « leur grand exploit et leur sacrifice resteront éternels, et l’amitié entre les deux pays, scellée dans le sang et consolidée davantage par toute épreuve, continuera à avancer de génération en génération ».L’homme fort nord-coréen a également déposé, au pied du monument, une gerbe de fleurs.C’est la troisième fois que Kim III fait un déplacement à cette tour qui commémore le sacrifice de milliers de soldats chinois envoyés sur le front pour sauver les forces de son grand-père et fondateur du régime Kim Il-sung.