Yoon Suk-yeol préside une réunion sur la prévention sanitaire

Photo : YONHAP News

A l’approche de ses premières vacances prévues la semaine prochaine, le chef de l’Etat a présidé ce matin une réunion du siège central de la lutte contre le COVID-19.Yoon Suk-yeol a déclaré que la Corée du Sud était confrontée à une résurgence du virus plus rapide que prévu. Il n’envisage cependant pas de reprendre les mesures de distanciation sociale et entend continuer le retour à la vie normale. Il s’est tout de même engagé à minimiser le nombre de patients en état critique et celui de décès.Le dirigeant a souligné que les « mesures de prévention scientifiques » étaient indispensables pour y parvenir. Dans ce cadre, il a confié les rênes de la gestion sanitaire du pays au chef du comité consultatif contre la pandémie, Jung Ki-suck. Cet organisme fondé sous son administration est composé d’experts en médecine et socio-économistes. Il a également ordonné de réduire les désagréments des citoyens dans la prévention, comme le manque des centres de dépistage et le coût de test élevé.Plus tard dans la journée, Yoon a visité un commissariat de police dans le quartier universitaire de Sinchon à Séoul pour vérifier la situation de la sécurité et encourager les policiers.