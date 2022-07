Lee Jong-sup s’entretient avec les anciens commandants de l’USFK à Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup a rencontré, hier, à Washington, le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK), Paul LaCamera, et ses prédécesseurs John Tilelli, Walter Sharp et Vincent Brooks.Les anciens et actuels officiers militaires américains ont indiqué que la coopération étroite entre Séoul et Washington était d’autant plus importante que la communauté internationale était confrontée à différentes menaces, y compris les provocations balistiques et nucléaires de Pyongyang.Le haut fonctionnaire sud-coréen a partagé cette opinion, en expliquant que diverses mesures étaient mises en place pour renforcer la posture de défense commune.Un peu plus tôt, Lee a donné un discours à la Conférence sur la paix et l’alliance Corée du Sud-Etats-Unis. A cette occasion, il a remercié le dévouement et l’amitié des anciens combattants de la guerre de Corée et des soldats américains déployés sur le territoire sud-coréen.Aujourd’hui, le ministre sud-coréen s’entretiendra avec son homologue américain Lloyd Austin. Les deux hommes en profiteront pour échanger sur les circonstances de la sécurité de la péninsule coréenne ainsi que sur la dissuasion élargie, une des mesures de suivi du sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden tenu en mai dernier à Séoul.