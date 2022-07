Le gouvernement lance une guerre contre le « voice phishing »

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a lancé une unité d’enquête pour enraciner les hameçonnages par téléphone. La cérémonie de la fondation s’est tenue ce matin au Parquet du district est de Séoul.Le procureur général par intérim Lee One-seok a déclaré que le « voice phishing » était un crime vicieux qui portait gravement atteinte à la vie des citoyens. Avant de souligner que l’équipe gouvernementale fouillerait les affaires de fond en comble pour trouver les livreurs ainsi que les organismes qui tiennent les ficelles, et récupérer les bénéfices illégalement obtenus.L’unité d’investigation a à sa tête Kim Ho-sam, procureur en chef du Parquet du district est de Séoul. Elle est composée de six autres procureurs et de 25 policiers ayant des expériences dans les hameçonnages.Le Service de supervision financière (FSS), le Service national des impôts (NTS) et la Commission coréenne des communications (KCC) y ont également envoyé leurs effectifs.Par ailleurs, la police a mis en place un centre d’appel pour les victimes afin de faciliter le processus de réponse.