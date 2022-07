La popularité de Yoon Suk-yeol au plus bas niveau depuis son investiture

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République est descendue sous la barre des 30 %. Selon le sondage réalisé par Gallup Korea entre le 26 et le 28 juillet, seulement 28 % des interrogés ont donné un avis positif sur Yoon Suk-yeol. Pour rappel, le chef de l’Etat bénéficiait du soutien de 53 % des sondés la deuxième semaine de juin, mais depuis, sa réputation ne cesse de dégringoler.Parmi ceux qui avaient un regard négatif sur son administration, 21 % ont critiqué sa nomination problématique des hauts fonctionnaires. Le manque d’expérience et de qualité, l’inattention à l’économie et à la vie du peuple et l’attitude unilatérale ont respectivement récolté 8 %.Pour les partisans, 9 % ont évalué positivement sa valorisation de l’équité, la justice et les principes.A titre d’exemples, l’ancienne présidente déchue Park Geun-hye a vu sa popularité tomber en dessous des 30 % deux ans après son arrivée au pouvoir, et pour son prédécesseur Moon Jae-in, cette déconvenue est arrivée seulement lors la dernière année de son mandat.Cette enquête a été menée par téléphone auprès de 1 000 adultes, hommes et femmes confondus, avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.