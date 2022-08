Pacific Dragon : début des exercices conjoints au large d’Hawaï

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon, l’Australie et le Canada effectueront à partir d’aujourd’hui jusqu’au 14 août des manœuvres militaires conjointes, baptisées « Pacific Dragon ». Objectif : mieux détecter et intercepter les missiles balistiques nord-coréens, sous l’égide du commandement de la flotte du pacifique des Etats-Unis.L’armée sud-coréenne y déploiera le destroyer Sejong le Grand (DDG, 7 600 tonnes), qui participe actuellement à l’exercice du Pacific Rim (RIMPAC). La Marine du pays du Matin clair effectue tous les deux ans ce genre d’exercice avec les Etats-Unis et le Japon en marge du RIMPAC.Pour rappel, les ministres de la Défense des trois nations sont convenus de renforcer leur coopération sécuritaire face aux menaces nucléaire et balistique de la Corée du Nord lors de leur dernière rencontre tenue le 11 juin à Singapour. Dans la foulée, ils se sont mis d’accord pour régulariser des exercices d’alerte de missile ainsi que des manœuvres destinées à mieux détecter, suivre et contrecarrer les missiles balistiques nord-coréens.