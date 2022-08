COVID-19 : 44 689 nouveaux cas, début de la vaccination de la 4e dose pour les quinquagénaires

Photo : KBS News

L’injection de la 4e dose pour les quinquagénaires ayant réservé leur vaccination débute aujourd’hui. Auparavant, la seconde piqure de rappel était destinée seulement aux personnes âgées de plus de 60 ans, celles atteintes d’un déficit immunitaire et aux résidents des Ehpad, mais son champ a été élargi à partir du 13 juillet.Désormais, les 50 à 59 ans, les plus de 18 ans souffrant d’une maladie sous-jacente, les utilisateurs des établissements pour les personnes handicapées et les sans-abris peuvent en bénéficier. Et ceux qui n’ont pas pris de rendez-vous à l’avance peuvent se faire inoculer avec les restes des vaccins.Jusqu’au 29 juillet, 4,7 % des quinquagénaires, 29,9 % des résidents des structures pour les sans domicile fixe et 8,3 % des personnes en situation de handicap dans des établissements dédiés ont reçu la 4e dose.Par ailleurs, la surveillance pour les habitants à haut risque soignés à domicile est arrêtée à compter d’aujourd’hui. La décision a été prise compte tenu de l’augmentation du nombre de cabinets qui proposent des consultations en face à face et de la distribution des pilules anti-COVID.Enfin, côté bilan, ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a recensé 44 689 nouvelles infections. Le nombre de patients en état grave s'est élevé à 287, tandis que celui de morts a progressé de 21.