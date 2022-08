Ecole primaire : le gouvernement envisage de baisser d’un an l’âge d’entrée

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Education souhaite baisser l’âge d’entrée des enfants à l’école primaire de 6 ans actuellement à 5 ans. Selon lui, cela permettra de réduire le fossé éducatif entre les élèves.Le président Yoon Suk-yeol a lui aussi ordonné d’élaborer rapidement le moyen de l’application tout en maintenant le système de l’enseignement élémentaire et secondaire qui s’étalent sur 12 ans, de la primaire au lycée. Son administration envisage de mettre en place progressivement cette initiative d’ici 2026.A noter que c’est depuis 1949 que l’âge d’entrée à l’école élémentaire est fixé à 6 ans en Corée du Sud et que la réforme avait déjà été abordé sous les gouvernements précédents mais n’avait pas été très bien accueillie. Idem cette fois-ci. Les écoles maternelles privées appellent déjà à retirer ce plan, car si les enfants de 5 ans vont à l’école primaire, ils ne pourront pas bénéficier du cursus adapté à leur développement. En plus, ce projet pourrait entraîner la fermeture de nombreuses écoles maternelles et donc mettre au chômage des enseignants de ces établissements.D’autres instituteurs et des experts restent sur la même longueur d’onde en craignant que ce changement puisse pénaliser les enfants concernés pour les concours d’entrée à l’université et dans leur recherche d’emploi. Même son de cloche sur les forums de discussions de parents. Certaines mères ont même lancé des pétitions pour demander le retrait de ce projet.Dans ce contexte, le ministère de l’Education projette de mener un sondage auprès des citoyens d’ici la fin de l’année avant d’appliquer ce plan dès 2024 à titre d’essai, tout en reconnaissant que ce sujet hautement controversé puisse provoquer un choc non négligeable au sein de la société.