La Corée du Sud enregistre un déficit commercial pour le 4e mois consécutif

La Corée du Sud a accusé un déficit commercial de 4,67 milliards de dollars en juillet, enregistrant ainsi une perte commerciale pour le 4e mois consécutif. C’est une première depuis septembre 2008 où le pays traversait la crise financière asiatique.D’après les chiffres publiés aujourd’hui par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, les exportations ont progressé de 9,4 % par rapport à la même période de l’année dernière en atteignant 60,7 milliards de dollars, alors que les importations ont grimpé de 21,8 % pour s’élever à 65,37 milliards de dollars en glissement annuel.Par secteur, les fleurons de l’exportation, tels que les semi-conducteurs, les produits pétroliers et les automobiles ont contribué à l’augmentation des ventes en dehors des frontières.Cependant, les flambées des prix des énergies, notamment du pétrole brut et du gaz, ont entraîné le bond des importations. En effet, les prix des importations des énergies citées ont atteint 18,5 milliards de dollars, soit quasiment 8,8 milliards sur un an.Par région, les exportations vers les Etats-Unis ont atteint 10 milliards de dollars, soit le plus haut niveau pour un mois de juillet. En revanche, celles vers la Chine ont baissé de 2,5 %.A cet égard, le ministère a expliqué que les pays fortement dépendants des importations pour leur approvisionnement en énergie, comme la France, l’Allemagne et le Japon, connaissent eux aussi actuellement la même situation.