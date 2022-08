EDSCG : Séoul et Washington conviennent de relancer le groupe en septembre

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup et son homologue américain Lloyd Austin se sont entretenus le 29 juillet dernier à Washington aux Etats-Unis. Cette rencontre a eu lieu moins de deux mois après le Dialogue de Shangri-La, le forum annuel sur la sécurité, tenu en juin dernier à Singapour.L’officiel américain a déclaré que l’alliance Séoul-Washington était prête à faire face aux mouvements de Pyongyang qui provoquent l’instabilité dans la région. Pour son interlocuteur sud-coréen, plus la menace nord-coréenne est grande, plus les relations entre les deux pays deviendront solides.Pour rappel, deux jours plus tôt, le dirigeant du régime communiste Kim Jong-un a haussé le ton et menacé Séoul lors du 69e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre de Corée. Dans ce contexte, la Corée du Sud et les Etats-Unis sont convenus de relancer le Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie, connu sous le nom d’EDSCG. Cette réunion entre les vice-ministres de la Défense et des Affaires étrangères se déroulera en septembre prochain.Les deux alliés prévoient également de mener un entraînement militaire pour l’exploitation des armes tactiques atomiques des USA comme des porte-avions et des bombardiers stratégiques. La manœuvre conjointe, prévue fin août, sera intégrée avec celle sud-coréenne « Eulchi » et se tiendra sous le nom de « Eulchi Freedom Shield ».Par ailleurs, le Pentagone a déclaré dans son communiqué de presse que Lee et Austin avaient partagé l’importance de la coopération trilatérale entre Séoul, Washington et Tokyo. Le ministre sud-coréen a expliqué à ce propos que les deux hommes entendaient poursuivre les exercices à deux ou à trois d’un niveau d’avant 2017.