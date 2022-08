Photo : YONHAP News

La Marine sud-coréenne a mené vendredi dernier l'Exercice de défense du territoire en mer de l'Est à huis clos. Ce dernier est aussi appelé l'Entraînement de défense des Dokdo, les îlots dont la souveraineté est contestée par le Japon.Un responsable de l'armée a déclaré que la manœuvre avait pour but de faire face aux menaces à l'encontre du territoire, du peuple et du patrimoine sud-coréens, et que les détails ne pouvaient pas être fournis.Cet exercice maritime a été lancé en 1986 et depuis 2003, il se tient tous les semestres. Mais, au premier semestre de cette année, il n’a pas été planifié, laissant penser à certains que le gouvernement sud-coréen l'avait ajourné compte tenu de ses relations avec Tokyo.La dernière édition semble s'être déroulée à petite échelle avec quelques vaisseaux sans la mobilisation d'avions.