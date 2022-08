Consommation d’électricité : le pic prévu la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Sur fond de forte chaleur, la consommation d’électricité a battu un record le mois dernier. Selon la Korea Power Exchange (KPX), le pic de consommation journalière de juillet s’est élevé à 82 007 MW en moyenne, en hausse de 1 % sur un an.Notamment, le 7 juillet à 17h, le chiffre a grimpé jusqu’à 92 990 MW, dépassant le dernier record établi le 24 juillet 2018 (92 478 MW). Ce n’est pas tout. Le taux de réserve d’électricité est tombé au-dessous de 10 % à trois reprises. Il est descendu jusqu’à 7,2 %, le niveau le moins élevé depuis le 13 août 2019.Le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources a prévu fin juin que la demande d’énergie atteindrait son pic la deuxième semaine d’août. Comme la canicule est plus intense cette année, la consommation maximale devrait être aussi plus importante que l’été dernier, entre 91 700 et 95 700 MW.Quant à la réserve, elle sera au niveau le moins élevé de ces cinq dernières années de 5 200 à 9 200 MW, et son taux ne sera compris qu’entre 5,4 et 10 %.