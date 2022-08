World City Summit : le maire de Séoul participe à l’événement

Photo : YONHAP News

Le maire de Séoul a présenté la politique de la ville basée sur les technologies numériques à l’occasion du World City Summit (WCS) qui se déroule depuis hier à Singapour et appelé les autres participants à joindre leurs efforts pour atteindre la neutralité carbone.D’après l’annonce faite aujourd'hui par la municipalité, Oh Se-hoon a notamment présenté le programme « Seoul Learn », visant à réduire le fossé éducatif, et la politique des transports basée sur les technologies de pointe telle que l’intelligence artificielle. Il a également expliqué les projets de transformation des bâtiments et de conception d’immeubles plus écologiques afin d’atteindre l’objectif de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2026.Le WCS est un événement annuel permettant à des maires, des hommes politiques ainsi que des experts de se réunir pour développer des villes durables. Cette année, les maires d’environ 90 villes y ont participé. La prochaine édition se déroulera à Séoul.