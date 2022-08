Séoul et Washington s’exerceront à repousser les attaques nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington s’entraîneront à faire face aux éventuelles attaques de Pyongyang dans leur exercice militaire conjoint « Ulchi Freedom Shield », prévu à la fin du mois. Selon le rapport du ministère sud-coréen de la Défense remis ce matin à l’Assemblée nationale, la manœuvre se répartit en trois étapes.La première concerne la réponse initiale lors d’une provocation de la Corée du Nord et la gestion commune de la crise. Lors de la deuxième étape, les deux alliés s’exerceront à appliquer une transition vers un régime de guerre, à repousser les attaques nord-coréennes et à défendre Séoul et ses alentours. Lors de la dernière, les militaires des deux pays réaliseront des opérations de contre-attaque.D’après le ministère sud-coréen, cet exercice vise à exploiter les moyens de dissuasion de guerre qui intègrent la diplomatie, l'information, l'armée et l'économie des deux nations.La manœuvre s’appuiera également sur les scénarios réalistes comme la découverte d’un explosif dans un centre nucléaire, l’incendie d’une usine de semi-conducteur et la paralysie des réseaux informatiques des banques.Dans la foulée, la vérification de la pleine capacité opérationnelle (FOC) du futur commandement des forces combinées sera mise en œuvre. Cet organisme sera fondé suite au transfert du commandement des opérations militaires en temps de guerre (Opcon) des Etats-Unis vers la Corée du Sud.